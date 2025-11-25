Serie B, la programmazione delle gare dalla 19ª alla 21ª giornata
La Lega B ha comunicato sul proprio sito la programmazione delle gara dalla 19ª alla 21ª giornata, ovvero le prime tre che si giocheranno dopo la pausa invernale nel gennaio del 2026. Di seguito il programma nel dettaglio:
CAMPIONATO SERIE BKT 2025/2026
PROGRAMMA GARE 19ª - 21ª GIORNATA
19ª GIORNATA
Sabato 10 Gennaio 2026
Ore 15:00 - Avellino – Sampdoria
Ore 15:00 - Carrarese - Bari
Ore 15:00 - Frosinone – Catanzaro
Ore 15:00 - Reggiana – Venezia
Ore 15:00 - Südtirol – Spezia
Ore 15:00 - V. Entella – Monza
Ore 17:15 - Juve Stabia – Pescara
Ore 19:30 - Cesena – Empoli
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15:00 - Mantova – Palermo
Ore 17:15 - Padova – Modena
20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Ore 20:30 - Sampdoria – V. Entella
Sabato 17 Gennaio 2026
Ore 15:00 - Avellino - Carrarese
Ore 15:00 - Empoli - Südtirol
Ore 15:00 - Monza – Frosinone
Ore 15:00 - Padova – Mantova
Ore 15:00 - Venezia - Catanzaro
Ore 17:15 - Reggiana – Cesena
Ore 19:30 - Bari – Juve Stabia
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15:00 - Pescara – Modena
Ore 17:15 - Palermo – Spezia
21ª GIORNATA
Venerdì 23 Gennaio 2026
Ore 20:30 - Carrarese – Empoli
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15:00 - Cesena – Bari
Ore 15:00 - Frosinone – Reggiana
Ore 15:00 - Juve Stabia – V. Entella
Ore 15:00 - Mantova – Venezia
Ore 15:00 - Monza – Pescara
Ore 17:15 - Modena – Palermo
Ore 19:30 - Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15:00 - Südtirol – Padova
Ore 17:15 - Catanzaro - Sampdoria
