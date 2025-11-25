Vicenza, Gallo: "La rosa più completa che abbia mai allenato in carriera"

Primo nel Girone A di Serie C con nove punti di vantaggio dalla prima inseguitrice. Record di punti conquistati nell'intero panorama della terza serie. Il Vicenza di Fabio Gallo è senza dubbio la squadra del momento e della stagione del LaneRossi ne ha parlato Fabio Gallo, attraverso SkySport Insider:

"Se questa è la squadra più forte che ho allenato? Non so se sia la più forte, ma di sicuro è la più completa. Posso scegliere in quasi tutti i ruoli giocatori di altissimo livello: una rosa con questa profondità è importantissima e la differenza tra chi gioca e chi non gioca è molto sottile. L’anno scorso a Chiavari potevo contare su 14/15 giocatori, poi c’era un gap maggiore. Quella squadra aveva delle caratteristiche, questa ne ha altre. Ma so solo che qui è sempre una difficoltà trovare l’11 giusto, settimana dopo settimana.

Ventotto gol segnati? L'attacco è il reparto che probabilmente ha le maggiori qualità, sì. Anche se non lo dico in riferimento ai gol, perché tolti i 7 di Rauti bene o male gli altri stanno avendo un rendimento in linea con una squadra che ambisce alle prime posizioni. In generale, c’è proprio tanta qualità e mi piace citare anche Filippo Alessio, che resta un attaccante ma che sto utilizzando molto in un altro ruolo. Dimostra la grande varietà che ho a disposizione”.

Sull'1-1 contro l'Union Brescia poi dice: "Non possiamo chiudere il campionato. E proprio qui a Vicenza si sa bene, quando vantaggi clamorosi sono stati purtroppo sprecati. Lo step migliore che dobbiamo fare è proprio questo: essere consapevoli della nostra forza, ma tenendo altissima la concentrazione”.