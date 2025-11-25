Focus TMW Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e una sconfitta c'è la Roma di Gian Piero Gasperini. Al secondo posto il Bologna, squadra reduce dal netto successo conquistato in Friuli contro l'Udinese: undici punti nelle ultime cinque gare per i ragazzi di Vincenzo Italiano che dopo l'ultimo turno hanno agganciato l'Inter al quarto posto in classifica.

Dieci punti nelle ultime cinque sfide di Serie A per il Napoli di Conte e per la Lazio di Sarri, seguono a nove Como, Inter e Milan. La Juventus di Spalletti reduce da due pareggi consecutivi negli ultimi cinque turni ha conquistato otto punti, un gradino sopra due neopromosse: Sassuolo e Pisa, squadre che ieri nell'ultimo posticipo del dodicesimo turno di campionato hanno pareggiato 2-2.

In coda con due pareggi nelle ultime cinque gare ci sono Hellas Verona e Atalanta, a quota tre Fiorentina e Cagliari. Di seguito il dato squadra per squadra.

Roma 12 punti conquistati nelle ultime cinque partite

Bologna 11 punti

Napoli 10 punti

Lazio 10 punti

Como 9 punti

Inter 9 punti

Milan 9 punti

Juventus 8 punti

Sassuolo 7 punti

Pisa 7 punti

Torino 6 punti

Udinese 6 punti

Genoa 5 punti

Parma 5 punti

Cremonese 4 punti

Lecce 4 punti

Cagliari 3 punti

Fiorentina 3 punti

Hellas Verona 2 punti

Atalanta 2 punti