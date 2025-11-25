TMW Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries

Inter in campo alla Pinetina per l'allenamento di rifinitura in vista della super sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma domani sera alle ore 21 al Metropolitano.

Alla seduta agli ordini di mister Chivu non hanno preso parte gli infortunati Dumfries, Mkhitaryan, Darmian, Di Gennaro e Palacios (con l'argentino comunque fuori lista UEFA). Nel primo pomeriggio è prevista la partenza per la Spagna, con l'attività stampa dalla capitale iberica prevista per le ore 19. L'Atletico Madrid invece parlerà a partire dalle ore 17.