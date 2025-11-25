Il Real e la clausola da 10 milioni per Nico Paz. Al Como converrebbe cederlo a gennaio?

Dall'Argentina è tornata a rimbalzare la voce della possibilità che il Real Madrid possa richiamare alla base Nico Paz. Non a gennaio, visto che la clausola di recompra è valida solo per l'estate, ma a partire dalla prossima stagione l'argentino potrebbe tornare a vestire la maglia dei Blancos, dopo due stagioni da protagonista in Serie A con quella del Como. Ma proprio a proposito del Como è giusto fare una riflessione sull'accordo preso dai lariani con il club spagnolo ormai un anno e mezzo fa. Al momento dell'acquisto del cartellino del calciatore da parte della società degli Hartono il Real si è tenuto un diritto di recompra valido per tre stagioni. Il primo anno a 9 milioni, il secondo a 10 e il terzo a 11. Ecco, proprio per questo, nella prossima estate le Merengues avranno la possibilità di riacquistare Nico Paz versando nelle casse dei lombardi, appunto, 10 milioni di euro.

Cifra bassa, basterà al Como?

Una cifra bassa, bassissima, viste le qualità del calciatore e la valorizzazione fatta proprio dai lariani, che hanno preso un giovanissimo e lo hanno reso un giocatore che potrebbe andare al Mondiale con l'Argentina campione del mondo. Ecco perché potrebbe essere necessaria quantomeno un'altra chiacchierata tra il Como e il Real Madrid, dove la società italiana potrebbe chiedere un riconoscimento maggiore per quanto fatto nell'ultimo anno e mezzo. Difficile però che i Blancos possano accettare e allora le strade, per la dirigenza biancoblù, potrebbero essere due. Da un lato accettare senza mettersi di traverso di rispettare l'accordo già preso, dall'altra la possibile cessione a gennaio del calciatore.

A chi conviene?

Un'altra clausola presente nel contratto stipulato tra Real Madrid e Como è quella che prevedere che il 50% della futura rivendita dello stesso Nico Paz vada proprio al club spagnolo. Quindi, per esempio, se il Como dovesse decidere di cedere a gennaio il giocatore per 70 milioni di euro, cifra non a caso, 35 andrebbero al Real. L'estate scorsa il Tottenham arrivò a offrire proprio quei 70 milioni per l'argentino, ma ricevette un no come risposta, ma a inizio 2026 le cose potrebbero cambiare. Converrebbe a Como e Real Madrid arrivare allo scontro? Probabilmente no, ma le vie del mercato sono infinite e siamo sicuri che intorno a Nico Paz ci saranno tantissime voci, già durante il mercato di gennaio.