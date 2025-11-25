Il Bari torna in campo: Mehdi Dorval e Gaston Pereiro regolarmente in gruppo
Dopo il lunedì di riposo il Bari ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida contro l'Empoli guidato da mister Dionisi in programma sabato 29 novembre, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena'.
Nella seduta odierna la squadra ha lavorato sul terreno dell'Antistadio dove, dopo un riscaldamento muscolare ad intensità crescente, tre gruppi si sono alternati tra lavoro metabolico su medie e brevi distanze e serie di sfide a ranghi contrapposti con obiettivi variabili. Hanno lavorato regolarmente in gruppo Mehdi Dorval e Gaston Pereiro; tabella di lavoro dedicato per Ebrima Darboe.
Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
