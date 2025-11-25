Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister Bocchetti

Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister Bocchetti TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:34Serie C
Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha fermato per tre giornate il calciatore del Carpi Enea Pitti “per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al collo, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone lontano, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”.

Due invece le giornate di squalifica per Daniele Menicucci del Bra per “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, a gioco in svolgimento, lanciava un pallone in campo con il chiaro intento di interferire l’azione dei calciatori avversari. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare deprecabilità”.

Infine un turno di stop per Alessio Guerini (Atalanta U23), Riccardo Zoia (Vis Pesaro), Nicholas Rizzo (Ascoli), Lorenzo Lombardi (Carpi), Rodrigo De Ciancio (Latina), Ferdinando Mastroianni (Pro Patria) ed Enrico Celeghin (Trapani).

Sanzioni pesanti anche per tre allenatori come Salvatore Bocchetti dell’Atalanta U23, Giovanni Lopez dell’AlbinoLeffe e Roberto Stellone della Vis Pesaro. Il primo salterà le prossime tre gare, mentre gli altri due sono stati fermati per due giornate.

Di seguito invece le multe alle varie società:
AMMENDA € 1.200,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. all’82° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00
COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura 37/189 del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c., recidiva).

AMMENDA € 700,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00
ALBINOLEFFE per avere, i suoi sostenitori, proferito: 1. durante gli ultimi 20/25 minuti della gara, espressioni gravemente ingiuriose e oltraggiose nei confronti della Quaterna Arbitrale così determinando un clima di forte tensione; in particolare una sostenitrice proferiva ripetutamente a voce alta frasi gravemente offensive nei confronti del IV Ufficiale; 2. al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi ulteriori insulti e frasi offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale in particolare nei confronti del IV Ufficiale in quanto ultimo componente della Quaterna ad abbandonare il terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale).
CARPI per avere, i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito, al termine della gara, nei confronti della Quaterna Arbitrale mentre uscivano dal terreno di gioco nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi e mentre transitavano nella zona antistante gli spogliatoi, numerose frasi offensive e gravemente minacciose nei loro confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato quattro seggiolini, posti nel Settore loro riservato; 3. danneggiato e divelto la rete di separazione del Settore Ospiti vs. altri Settori; 4. danneggiato e divelto un piattello di chiusura lucchetto del cancello Settore Ospiti che dà verso il terreno di gioco; 5. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di 37/190 risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato dall’ultimo minuto della gara e fino al rientro delle squadre negli spogliatoi, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00
CAVESE per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione di circa venti metri per uno non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

Articoli correlati
Atalanta, Palladino: "Sto ricevendo grandi risposte. 5 mesi fuori mi sono sembrati... Atalanta, Palladino: "Sto ricevendo grandi risposte. 5 mesi fuori mi sono sembrati un'eternità"
Altre notizie Serie C
Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"... Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"
Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”... TMW RadioPerinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta... Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta
Altra trasferta vietata in Serie C. Niente tifosi del Brescia per la sfida col Cittadella... Altra trasferta vietata in Serie C. Niente tifosi del Brescia per la sfida col Cittadella
Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister... Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister Bocchetti
Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno" Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno"
Vis Pesaro, si ferma a 9 la striscia di risultati utili. Pucciarelli: "Gli obiettivi... Vis Pesaro, si ferma a 9 la striscia di risultati utili. Pucciarelli: "Gli obiettivi non cambiano"
Vicenza, Gallo: "La rosa più completa che abbia mai allenato in carriera" Vicenza, Gallo: "La rosa più completa che abbia mai allenato in carriera"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
4 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
5 Troppa neve su Bodo: Juve, Comolli e Chiellini per ora sono bloccati in Svezia
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Immagine top news n.1 Diego Simeone ammette: "Un giorno mi immagino sulla panchina dell'Inter"
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo: cori contro Vlahovic, 20mila euro di multa alla Fiorentina
Immagine top news n.3 Marì-Vlahovic, Rocchi a Open Var: "Avrei fischiato anch'io, ma la decisione finale è corretta"
Immagine top news n.4 Il Real e la clausola da 10 milioni per Nico Paz. Al Como converrebbe cederlo a gennaio?
Immagine top news n.5 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine top news n.6 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Immagine top news n.7 Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan e Roma, l'effetto Gasperini e Allegri secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Europa League e Conference, designati gli arbitri per Roma, Bologna e Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Atletico Madrid-Inter, tra poco Lautaro Martinez in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.3 Atletico Madrid-Inter, tra poco la conferenza stampa di Cristian Chivu
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Sto ricevendo grandi risposte. 5 mesi fuori mi sono sembrati un'eternità"
Immagine news Serie A n.5 Napoli-Qarabag, stavolta c'è stato il pranzo UEFA in città: assente il presidente De Laurentiis
Immagine news Serie A n.6 Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ruocco protagonista in Mantova-Spezia 4-1, è lui l'MVP del 13° turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Sorpresa a casa Spezia: reintegrato Verde. Prende il posto dell'infortunato Zurkowski
Immagine news Serie B n.3 Il Bari torna in campo: Mehdi Dorval e Gaston Pereiro regolarmente in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la programmazione delle gare dalla 19ª alla 21ª giornata
Immagine news Serie B n.5 “…NEMMENO CON UN FIORE”, il progetto di Kappa per la 14ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 13ª giornata: ottimo esordio per Gorgone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Serie C n.3 Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta
Immagine news Serie C n.4 Altra trasferta vietata in Serie C. Niente tifosi del Brescia per la sfida col Cittadella
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister Bocchetti
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.4 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.6 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…