Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Allenamento di rifinitura in corso a Zingonia per l'Atalanta di Raffaele Palladino che domani sera sarà impegnata nella sfida di Champions League in casa dell'Eintracht Francoforte alle ore 21.
Seduta all'insegna del buonumore quella della Dea che nonostante il ko col Napoli e una classifica difficile in campionato ha tutta l'intenzione di dare seguito al successo sull'OM in Champions. Assenti all'allenamento solo Scalvini e Bakker, alle prese coi rispettivi infortuni.
La squadra nerazzurra partirà nel pomeriggio per la Germania, col programma che prevede la conferenza stampa dell'allenatore e di un giocatore a partire dalle ore 18.30. I tesserati dell'Eintracht, invece, parleranno alle ore 14.
