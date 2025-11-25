L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto

Nella serata di ieri l'Italia è sbarcata negli Stati Uniti per iniziare il percorso d'avvicinamento alla doppia amichevole - il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d’inizio all’1;00 italiana e diretta su Rai 2) – contro le padrone di casa. Un doppio impegno che chiuderà un 2025 che ha visto le Azzurre tornare sulla ribalta internazionale, dopo il fallimento dei precedenti appuntamenti (Europeo 2022 e Mondiale 2023 con le eliminazioni alla fase a gironi), con una semifinale nel torneo continentale in Svizzera in cui ha messo alle corde, e quasi eliminato, le future campionesse dell'Inghilterra in una gara che ancora oggi brucia sia al ct Soncin sia alle giocatrici, come ammesso in uno speciale in onda su Vivoazzurrotv.it dalle veterane Linari e Girelli.

Un 2025 che ha visto la crescita della Nazionale non solo in termini di risultati, ma anche in quelli di reputazione come dimostra la chiamata per le amichevoli di questo fine anno da parte di Federazioni extraeuropee che rappresentano il gotha mondiale del calcio femminile. Lo sono state le amichevoli contro Giappone e Brasile, entrambe giocate in casa, e lo saranno quelle in casa della Nazionale più titolata al mondo come quella a stelle e strisce che ci ha invitato per festeggiare il 40esimo anniversario della sua fondazione. Da una parte sarà una sorta di revival visto che la prima partita giocata dagli USA femminili fu proprio contro le azzurre il 18 agosto del 1985, dall'altra la certificazione del livello raggiunto in questi ultimi anni dalla squadra allenata da Soncin.

Un bel modo per chiudere l'anno e saggiare la forza di una squadra che ha l'ambizione di colmare il gap che ancora la divide dalle nazionali più forti al mondo. Un doppio test importante anche per iniziare a guardare al prossimo step: ovvero le qualificazioni al Mondiale del 2027 che partiranno il prossimo marzo e segneranno tutto il 2026.