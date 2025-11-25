Cosenza, Florenzi: "Buscè bravo a ricreare un gruppo. Decisivo l'aspetto mentale"

Dopo un avvio complicato il Cosenza di Antonio Buscé ha ripreso a correre con sette vittorie e due pareggi nelle ultime dieci giornate di campionato e un terzo posto agganciato nel Girone C di Serie C.

Sul momento dei Lupi si è espresso Aldo Florenzi attraverso i microfoni de LaC TV:

"Penso che Buscè sia un allenatore bravo sotto tutti i punti di vista e dopo l'annata scorsa – ha detto il calciatore sardo –, è stato bravo a ricreare un gruppo e una famiglia. Penso sia bravo soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché quello che ha creato non era facile crearlo. Tra le sue caratteristiche migliori c'è quella di lavorare sulla testa".

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE C

Audace Cerignola-Crotone 2-0

61' Gambale, 67' Cretella

Giugliano-Casarano 1-3

13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)

Siracusa-Team Altamura 1-1

23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)

Sorrento-Casertana 1-1

37' Proia (C), 66' Bolsius (S)

Trapani-Foggia 3-1

3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)

Monopoli-Picerno 0-2

29' e 76' Abreu (P)

Cavese-Atalanta U23 2-2

20' Sorrentino (C), 25' Vavassori (A), 38' Cortinovis (A), 44' [rig.] Orlando (C)

Catania-Latina 1-0

9' Forte

Cosenza-Benevento 1-1

15' Lamesta (B), 26' Kouan (C), 62' [rig.] Garritano (C)

Salernitana-Potenza 1-1

77’ Schimmenti (P), 86'Ferrari (S)

Classifica - Catania 31, Salernitana 31, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Potenza 20, Trapani 20, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva