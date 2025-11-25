Lega Pro, rinnovato l'accordo collettivo con l'Associazione Italiana Calciatori
Lega Pro e l’Associazione Italiana Calciatori comunicano con soddisfazione di aver ufficialmente rinnovato l’accordo collettivo, frutto di un percorso di confronto costante e costruttivo. L’intesa rappresenta un passo significativo poiché ha adeguato organicamente quanto stabilito nel 2012, introducendo importanti elementi di modernizzazione e sostenibilità economico-finanziaria nei rapporti tra calciatori e club di Serie C.
Lega Pro e AIC esprimono un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contributo a questo risultato, a partire dai rispettivi team tecnici e legali. La collaborazione costruttiva e il costante dialogo tra le parti hanno reso possibile un’intesa che guarda al futuro con fiducia e senso di responsabilità.
