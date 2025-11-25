Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."

L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:08Altre Notizie
TMWRadio Redazione

A TMW Radio, nel corso di Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre giovani che incroceranno le italiane in Champions League.

Villads Nielsen (29-01-2005), difensore centrale danese del Bodo/Glimt. Elegante difensore centrale di tecnica di base eccelsa e di grande bravura in marcatura. Cresciuto nei danesi del Nordsjaelland, si mette in mostra in Under 19 dove ricopre il ruolo di leader e capitano. Ottimo nel gioco aereo e molto convinto dei propri mezzi. Agli inizi del 2024 è stato comprato dal Bodo/Glimt che lo ha pagato 600 mila €. In Norvegia si è ambientanto molto bene e in questa stagione sta giocando tanto al centro della difesa dei norvegesi. Molto buono il suo percorso con le nazionali giovanili danesi, oggi in Under 21. 
Somiglianza: Jan Paul van Hecke (Brighton)
Valore di mercato: 5 milioni € 

Elye Wahi (02-01-2003), punta centrale francese del Francoforte. Origini della Costa d’Avorio per questo centravanti dotato di grande opportunismo e senso del goal. Cresciuto nel Montfermeil, a quindici anni passa al Montpellier dove fa molto bene nelle giovanili e nel 2021, a diciotto anni, sale in prima squadra e ne diventa uno dei protagonisti collezionando ben 125 presenze. Nell’estate del 2023 passa al Lens che investe 30 milioni € su di lui, dopo un anno passa al Marsiglia con cui disputa una buona stagione. Ad agosto 25 i francesi hanno accettato l’offerta di 26 milioni € del Francoforte. 
Somiglianza: Joao Pedro (Chelsea)
Valore di mercato: 26 milioni €  

Jano Monserrate (28-01-2006), trequartista spagnolo dell'Atletico Madrid. Nuovo gioiellino del calcio spagnolo. Trequartista di grande fantasia e creatività, dotato di un buonissimo piede mancino e di ottime capacità di dribbling e di assist. Cresciuto nel Zaragoza si è velocemente imposto come uno dei migliori prospetti del calcio giovanile spagnolo. Molto veloce e forte sulle gambe, bravissimo nella battuta dei calci da fermo, temibile nella conclusione in porta, geniale nella verticalizzazione. Nel 2024 è stato acquistato dai madrileni e in questa stagione si sta affacciando spesso in prima squadra.
Somiglianza: Phil Foden (Man City)
Valore di mercato: 10 milioni €

Articoli correlati
L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."... L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
L'osservatore Palma: "Atalanta, Vaz sotto osservazione. Juve, guarda Fresneda" L'osservatore Palma: "Atalanta, Vaz sotto osservazione. Juve, guarda Fresneda"
L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina" L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina"
Altre notizie Altre Notizie
L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."... TMW RadioL'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Totti indagato per abbandono di minore, la Procura chiede l'archiviazione. Ma Ilary... Totti indagato per abbandono di minore, la Procura chiede l'archiviazione. Ma Ilary Blasi si oppone
Dal Canto: "Italiano, cosa deve fare per meritarsi una big? Lo vedrei bene..." TMW RadioDal Canto: "Italiano, cosa deve fare per meritarsi una big? Lo vedrei bene..."
Romondini: "Milan da Scudetto con qualche innesto, ma la Roma..." TMW RadioRomondini: "Milan da Scudetto con qualche innesto, ma la Roma..."
Birra, fondi e ostriche: Claudio Lotito firma 266 emendamenti alla manovra Birra, fondi e ostriche: Claudio Lotito firma 266 emendamenti alla manovra
L'Italia bussa di nuovo alla porta della Premier League: il colpo che la Serie A... L'Italia bussa di nuovo alla porta della Premier League: il colpo che la Serie A sogna
Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni... Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50
Un caso raro in Premier: Everton in 10 per lite tra compagni Un caso raro in Premier: Everton in 10 per lite tra compagni
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
3 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
4 Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50
5 Milan, a gennaio almeno tre colpi: Tare al lavoro per accontentare Allegri con un bomber
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Marì-Vlahovic, Rocchi a Open Var: "Avrei fischiato anch'io, ma la decisione finale è corretta"
Immagine top news n.1 Il Real e la clausola da 10 milioni per Nico Paz. Al Como converrebbe cederlo a gennaio?
Immagine top news n.2 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine top news n.3 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Immagine top news n.4 Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Dal Canto: "Italiano, cosa deve fare per meritarsi una big? Lo vedrei bene..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Romondini: "Milan da Scudetto con qualche innesto, ma la Roma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve, Comolli e Chiellini raggiungeranno Bodo in... auto. Troppa neve per l'aereo: 4 ore di viaggio
Immagine news Serie A n.2 Il Sassuolo rivelazione con i big di due anni fa: strategia vincente. E poi c’è Grosso
Immagine news Serie A n.3 "Hai visto il video di Mancini? Facciamo gli scongiuri": Bove scherza sulla Roma da Scudetto
Immagine news Serie A n.4 Rocchi: “Torino-Como, non era rigore ma buon annuncio. Lecce-Lazio? Mi sto infastidendo”
Immagine news Serie A n.5 Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l'iniziativa della Roma
Immagine news Serie A n.6 Rigore nel derby, Rocchi: “Pavlovic imprudente su Thuram. Lazio-Juve? Lì ce lo siamo perso”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la programmazione delle gare dalla 19ª alla 21ª giornata
Immagine news Serie B n.2 “…NEMMENO CON UN FIORE”, il progetto di Kappa per la 14ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 13ª giornata: ottimo esordio per Gorgone
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 13ª giornata: Ghedjemis al comando
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 13ª giornata: domina il tandem Busio-Perez
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 13ª giornata: Tiritiello guida. Carboni insegue
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, si ferma a 9 la striscia di risultati utili. Pucciarelli: "Gli obiettivi non cambiano"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "La rosa più completa che abbia mai allenato in carriera"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Florenzi: "Buscè bravo a ricreare un gruppo. Decisivo l'aspetto mentale"
Immagine news Serie C n.4 Lega Pro, rinnovato l'accordo collettivo con l'Associazione Italiana Calciatori
Immagine news Serie C n.5 Catania, gravissimo infortunio per Cicerelli: frattura del mallelo e lesioni multiple alla caviglia
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Marchetti: "Vittoria Lecco ci sta dando grande forza. Possiamo crescere ancora"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.5 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.6 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…