TMW Radio L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."

A TMW Radio, nel corso di Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre giovani che incroceranno le italiane in Champions League.

Villads Nielsen (29-01-2005), difensore centrale danese del Bodo/Glimt. Elegante difensore centrale di tecnica di base eccelsa e di grande bravura in marcatura. Cresciuto nei danesi del Nordsjaelland, si mette in mostra in Under 19 dove ricopre il ruolo di leader e capitano. Ottimo nel gioco aereo e molto convinto dei propri mezzi. Agli inizi del 2024 è stato comprato dal Bodo/Glimt che lo ha pagato 600 mila €. In Norvegia si è ambientanto molto bene e in questa stagione sta giocando tanto al centro della difesa dei norvegesi. Molto buono il suo percorso con le nazionali giovanili danesi, oggi in Under 21.

Somiglianza: Jan Paul van Hecke (Brighton)

Valore di mercato: 5 milioni €

Elye Wahi (02-01-2003), punta centrale francese del Francoforte. Origini della Costa d’Avorio per questo centravanti dotato di grande opportunismo e senso del goal. Cresciuto nel Montfermeil, a quindici anni passa al Montpellier dove fa molto bene nelle giovanili e nel 2021, a diciotto anni, sale in prima squadra e ne diventa uno dei protagonisti collezionando ben 125 presenze. Nell’estate del 2023 passa al Lens che investe 30 milioni € su di lui, dopo un anno passa al Marsiglia con cui disputa una buona stagione. Ad agosto 25 i francesi hanno accettato l’offerta di 26 milioni € del Francoforte.

Somiglianza: Joao Pedro (Chelsea)

Valore di mercato: 26 milioni €

Jano Monserrate (28-01-2006), trequartista spagnolo dell'Atletico Madrid. Nuovo gioiellino del calcio spagnolo. Trequartista di grande fantasia e creatività, dotato di un buonissimo piede mancino e di ottime capacità di dribbling e di assist. Cresciuto nel Zaragoza si è velocemente imposto come uno dei migliori prospetti del calcio giovanile spagnolo. Molto veloce e forte sulle gambe, bravissimo nella battuta dei calci da fermo, temibile nella conclusione in porta, geniale nella verticalizzazione. Nel 2024 è stato acquistato dai madrileni e in questa stagione si sta affacciando spesso in prima squadra.

Somiglianza: Phil Foden (Man City)

Valore di mercato: 10 milioni €