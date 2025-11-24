Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"

"Siamo arrabbiate, il gioco probabilmente si sarebbe potuto fermare, è passato anche parecchio tempo prima che arrivassero a fare gol, ma c'è anche l'FVS che dovrebbe supportare: episodi come questi devono essere visti meglio, serve e voglio più attenzione da parte dei direttori di gara, oltre al risultato di una singola gara possono cambiare anche l'esito di una stagione": così, ai canali ufficiali del club, la centrocampista della Fiorentina Femminile Emma Severini, che ha commentato il ko contro la Juventus.

Maturato a seguito di un discusso episodio che ha mandato su tutte le furie anche mister Pablo Pinones-Arce: il gol della bianconera Carbonell - lamenta il club toscano - nasce da un fallo in attacco a inizio azione su Orsi, uscita poi dal campo con i medici, ma anche con la revisione tecnologica, il direttore di gara (il sig. Davide Gandino della seziona di Alessandria) ha convalidato la rete.

A ogni modo, Severini guarda al futuro con fiducia, come giusto che sia dati i risultati di: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, con tante giocate e tanti spunti interessanti, ci è mancata probabilmente un po' di cattiveria sotto porta, l'essere un pochino più affamate. Loro sono una grande squadra, ma siamo sempre state in partita, il pareggio lo avremmo meritato. Però stiamo continuando a crescere, e anche questo è un aspetto importante. Lavoriamo ora per le altre partite".