Napoli, primo successo in Youth League: Qarabag battuto e qualificazione riaperta

Il Napoli U19 centra una vittoria di enorme valore nel quinto turno della UEFA Youth League, superando il Qarabag con un convincente 2-0 e rilanciando in modo significativo le proprie ambizioni europee. Al "Piccolo" di Cercola, sotto un vero e proprio nubifragio che ha costretto l'arbitro a sospendere due volte temporaneamente il match, gli azzurrini guidati da mister Rocco mostrano maturità, ordine tattico e capacità di gestione, costruendo il successo con un gol per tempo.

A sbloccare il match è Raggioli, abile a colpire nel primo tempo e a dare immediato slancio ai suoi. Nella ripresa arriva poi la prima gioia stagionale di Barido, bravo a sfruttare l’occasione e a mettere in cassaforte tre punti che possono cambiare la stagione del Napoli U19. La squadra, infatti, sale così a quota 6 punti, tornando in piena lotta per la qualificazione: gli azzurri ora occupano il 21esimo posto del ranking generale, la penultima posizione utile per accedere alla fase successiva (le prime 22 si qualificano).

In vetta al gruppo continuano a comandare Chelsea e Athletic Bilbao con 13 punti, ma il Napoli, con questa prova di maturità e carattere, dimostra di essere ancora pienamente in corsa. Ora servirà continuità, ma la strada è tracciata.