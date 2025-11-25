Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno"

Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l’ultima gara della sua squadra, il pareggio ottenuto con l'Union Brescia:

"Speravo di avere un impatto importante e ho trovato un gruppo che mi ha seguito dal primo giorno. I risultati sono arrivati grazie al lavoro quotidiano e alla perseveranza nel voler faticare da parte della squadra", ha dichiarato l’allenatore biancorosso, sottolineando la compattezza e la disponibilità del gruppo.

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE A

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1

15' Caccavo

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

81' Akpa Akpro

Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2

12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)

Virtus Verona-Triestina 0-0

Trento-Inter U23 0-1

78' Spinaccè

Union Brescia-Vicenza 0-1

45'+1 Costa (V), 68' Cisco (U)

Novara-Renate 0-1

78' De Leo

Giana Erminio-Ospitaletto 1-0

62' Vitale

Lecco-Cittadella 0-1

86' [rig.] Castelli

Classifica - Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva