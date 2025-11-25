Fantacalcio: i Player of the Match della 12^ giornata

Di seguito i Player of the Match Panini della 12° giornata

Gennaro BORRELLI (Cagliari-Genoa 3-3): prima doppietta in Serie A per l'ariete molisano, che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella squadra di Pisacane, dopo il grave infortunio di Belotti. Era dal 2018 che un attaccante rossoblù non segnava una doppietta di testa, l'ultimo fu Pavoletti. Fantavoto: 13.5

Tommaso POBEGA (Udinese-Bologna 0-3): ci mette 6 minuti per realizzare la sua prima doppietta in Serie A, sfruttando gli errori della retroguardia friulana. Ha la fiducia incondizionata di Italiano, e non sta facendo rimpiangere un elemento imprescindibile come Freuler. È il migliore di giornata. Fantavoto: 14

Moise KEAN (Fiorentina-Juventus 1-1): il suo recupero è il primo passo per la risalita della viola con Vanoli in panchina. Non trova il gol ma è un pericolo costante per la difesa juventina. La traversa e Di Gregorio gli negano la gioia del gol che manca dall'ottava giornata, ma regala l'assist a Mandragora per l'1-1. Fantavoto: 8

David NERES (Napoli-Atalanta 3-1): probabilmente non aveva mai sfoderato una prestazione del genere dal suo approdo in azzurro. Torna al gol dopo 10 mesi, ma non si ferma e ne segna anche un altro, i difensori atalantini non lo prendono mai. Semplicemente devastante. Fantavoto: 13.5

Mateo PELLEGRINO (Verona-Parma 1-2): fa solo doppiette il centravanti argentino, dall'8 marzo ad oggi ne ha realizzate ben tre. Oltre ai gol, la sua prestazione è stata totale, lavorando molto per la squadra anche in fase difensiva. Un'ammonizione rovina parzialmente il voto finale. Fantavoto: 13

WESLEY (Cremonese-Roma 1-3): ormai è diventato a tutti gli effetti l'esterno sinistro di Gasperini. Il cambio di fascia, per lui che è un destro naturale, non fa alcuna differenza, corre senza soluzione di continuità senza mai fermarsi. Chiude con un delizioso tocco sotto un'azione bellissima rifinita da Stephan El Shaarawy. Fantavoto: 10

Mattéo GUENDOUZI (Lazio-Lecce 2-0): partita totale per il numero 8 biancoceleste. Ha il merito di aprire il match in spaccata su assist di Marusic, poi sfiora ripetutamente la doppietta e prende anche un palo. Fantavoto: 9.5

Mike MAIGNAN (Inter-Milan 0-1): come contro la Roma è decisivo per portare a casa un risultato pesantissimo. Gara da manuale del portiere, le due parate nel primo tempo su Lautaro e Thuram sono tecnicamente straordinarie e compie poi un capolavoro sul rigore di Calhanoglu: lascia lo spazio sulla destra al turco, poi lo inganna con un contromovimento e respinge il suo tiro. Fantavoto: 11

Jayden ADDAI (Torino-Como 1-5): un uragano. Solo al 91' dopo una partita di strappi con impressionante continuità, ha dato segni di cedimento. Entra anche lui nel novero dei doppiettisti di giornata, servito in entrambe le occasioni da un altrettanto scatenato Jesus Rodriguez. Fantavoto: 13.5

Kristian THORSTVEDT (Sassuolo-Pisa 2-2): la sua zampata all'ultimo respiro regala un punto meritato ai neroverdi. Oltre a questo tanta sostanza ed intensità da parte sua, è stato un fattore importante. Fantavoto: 9.5