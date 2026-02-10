Padova-Carrarese, i convocati di Andreoletti: prima chiamata per Caprari. Gomez out

“La rosa è ampia e so di poter fare dei cambi. Papu non ci sarà sicuramente, mentre oggi capirò se convocare o meno Caprari che soffre per un problema al ginocchio. Se verrà convocato è perché potrà entrare, altrimenti no. Chi è al 99% non viene, vogliamo giocatori al 100%”. Così il tecnico del Padova Matteo Andreoletti aveva parlato così nella giornata di ieri in vista della sfida contro la Carrarese di questa sera.

Se l’assenza dell’argentino è stata confermata, per l’ex Monza arriva la prima chiamata con la nuova maglia. Rispetto alla scorsa gara inoltre sono assenti Ghiglione e Capelli, mentre rientra Pastina. Questo l’elenco dei 24 calciatori a disposizione:

PORTIERI: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino

DIFENSORI: 3 Barreca, 4 Belli, 72 Faedo, 30 Favale, 58 Pastina, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa

CENTROCAMPISTI: 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 77 Di Mariano, 8 Fusi, 86 Giunti, 44 Harder, 41 Silva, 7 Varas

ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 24 Caprari, 15 Lasagna, 11 Seghetti