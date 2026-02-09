Padova, Andreoletti: "Non dobbiamo essere presuntuosi. Papu out, Caprari da valutare"

Il Padova, come tutta la Serie B, si prepara a tornare subito in campo per il turno infrasettimanale e così Matteo Andreoletti è tornato a parlare in conferenza stampa in vista della Carrarese tornando sullo scoppiettante pari con la Juve Stabia: “Si tratta di un punto importante, che ci dà consapevolezza. Lo abbiamo ottenuto contro una squadra forte in uno stadio dove nessuno ha mai vinto. Conosciamo i nostri pregi e difetti ma questo punto ribadisce che noi dobbiamo mettere in campo grande intensità e voglia. - prosegue il tecnico biancosucato - Voglio citare una frase che Perrotta ha usato nel pre gara di Castellammare, ha detto che in quel momento, dove venivamo da tre sconfitte, tutto poteva sembrare nero, ma non dovevamo dimenticare cosa abbiamo fatto per arrivare a giocare queste partite. Non dobbiamo dimenticare mai da dove siamo partiti e dove siamo oggi, secondo me rende bene l’idea”.

Spazio poi alla prossima sfida e alle scelte di formazione: “In Serie B non esistono gare facili, neanche per le prima della classe. La Carrarese ha più punti di noi, ha appena stoppato il SudTirol e gioca molto bene, non possiamo essere presuntuosi. Secondo me hanno tanta qualità in mezzo al campo, la loro caratteristica principale è l’intensità. Hanno però, come detto, grande qualità a centrocampo e lì si giocherà un punto cruciale della gara. - prosegue come si legge sul sito del club – Dobbiamo valutare bene chi è al meglio e chi ha recuperato energie perché il Padova non può prescindere dall’intensità. La rosa è ampia e so di poter fare dei cambi. Papu non ci sarà sicuramente, mentre oggi capirò se convocare o meno Caprari che soffre per un problema al ginocchio. Se verrà convocato è perché potrà entrare, altrimenti no. Chi è al 99% non viene, vogliamo giocatori al 100%”.

L’allenatore biancoscudato si sofferma poi sul rendimenti interno: “La certezza è che se vogliamo salvarci dobbiamo migliorare in casa, ma non dobbiamo fare l’errore di pensare che se mettiamo in campo quattro attaccanti vinciamo facile, pensare che il Padova possa giocare oggi in Serie B da favorita non è giusto. Non sarà una partita facile domani, anzi. Sicuramente dobbiamo migliorare in casa ma non devono passare messaggi sbagliati. Due o tre attaccanti sono relativi, domani servono energie, fisiche e mentali. - conclude Andreoletti - Siamo ancora alla ricerca dell’equilibrio giusto, dobbiamo esaltarci offensivamente ma mantenendo la solidità che in questo momento stiamo un po’ perdendo”.