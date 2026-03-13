Venezia-Padova senza tifosi ospiti. Ma gli ultras biancoscudati andranno comunque in laguna

Il Padova non potrà contare sui propri tifosi al seguito nel derby contro il Venezia che si giocherà al Penzo martedì prossimo. Le autorità competenti hanno infatti deciso di vietare la trasferta ai tifosi biancoscudati per motivi di ordine pubblico suscitando la reazione contrariata non solo dei supporters, ma anche della politica.

“Sono dispiaciuto che il derby tra Venezia e Padova, di martedì prossimo, sia giocato senza la presenza dei tifosi e degli appassionati padovani. I derby, da sempre, sono speciali perché rappresentano molto più di una semplice partita: sono l’espressione di rivalità geografiche tra tifoserie separate in questo caso da ragioni storiche. Siamo l’Italia dei campanili, e un derby crea un’identificazione unica, accendendo la passione popolare e la voglia di primeggiare di ognuna delle due città. ”, sono le parole del sindaco di Padova Sergio Giordani in merito al divieto che poi prosegue: “Detto questo la scelta, inappellabile, è stata presa a Roma dall’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, anche tenendo conto dei fatti accaduti alcuni mesi fa. Mi auguro che lo spettacolo sportivo non ne soffra troppo e che martedì sera potremo assistere egualmente a un bel derby”.

Nel frattempo gli Ultras Padova sono decisi a muoversi comunque verso Venezia e ritrovarsi un un’area che è stata utilizzata in passato per analoghe circostanze come si legge sui loro canali social da dove hanno mandato un messaggio chiaro: “Tutti a Venezia! Ritrovo ore 17:45 al Venice Gate Parking. Avanti Padovani”.