Padova, Breda: "Margine d'errore bassissimo. Per salvarci serve sbagliare il meno possibile"

Nella giornata di oggi Roberto Breda si è presentato a Padova come nuovo allenatore con l’obiettivo di conquistare la salvezza nelle ultime sei giornate di campionato: “La categoria la conosco abbastanza bene, tutto quello che faccio è focalizzato sulla Serie B e ci vuole capacità di fare il meglio possibile. Il Padova di Andreoletti lo scorso anno era una delle squadre da vedere e ammirare, quando vinci un campionato entri nella storia della squadra e quando mi è stato prospettato il Padova ho visto che la situazione può essere risolta”.

“Sta a me e al mio staff togliere confusione, lavorare su cose concrete e su alcuni principi. Abbiamo un margine d’errore bassissimo e non vogliamo alibi né capri espiatori, sta ai ragazzi dimostrarmi chi è più pronto. - prosegue Breda come riporta Trivenetogoal.it - È una bella sfida e abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo ragionare una partita alla volta e fare il massimo per portare a casa più punti possibili. Il direttore mi ha scelto e io devo cercare di sbagliare il meno possibile”.

Breda poi si sofferma sul suo modo di giocare: “Ci sono allenatori, come Maurizio Sarri, che hanno un modulo prediletto e un altro che magari è più adattabile. In passato ho giocato a tre, a quattro e ora devo cercare di capire cosa sia meglio per il gruppo in questo mini campionato di sei gare. - conclude Breda - Le prime due settimane saranno a porte chiuse perché non vogliamo dare alcun vantaggio agli avversari, ma non sarà sempre così e ho il massimo rispetto per il lavoro della stampa”.