Juve, il sostituto di Calvo e l'ex capo comunicazione al Milan: chi sono Silverstone e Vercellone

Non soltanto l'arrivo di Spalletti sulla propria panchina, perché sono ore di profondi mutamenti in casa Juventus e questi vedono coinvolti anche altri livelli della società, nello specifico le sfere dirigenziali che attingono alla gestione dell'area marketing e di quella della comunicazione.

Ci sono due ingressi in procinto di completarsi alla Juventus. Uno di respiro internazionale, quello che porterà Peter Silverstone ad essere nominato nuovo Chief Business Officer della Vecchia Signora, il ruolo che era stato di Francesco Calvo, il quale ha nel frattempo fatto il percorso inverso lasciando Torino per la Premier League e nello specifico l'Aston Villa. Scozzese di Glasgow, laureato in lettere e cresciuto professionalmente nel mondo dell'alta finanza, il suo percorso nel calcio si è sviluppata nel ricco paradiso della Premier. Nell'Arsenal, in particolare, dove ha passato 7 anni tra vari incarichi, specialmente nell'area commerciale, come farà anche ora per la Juventus. L'ultima avventura è stata sempre con indosso i colori bianconeri, ma quelli del Newcastle. Adesso si trasferisce a Torino.

Non solo Silverstone, perché la Juventus vedrà un altro rinforzo nella propria struttura societaria, riguardante l'area comunicativa. Arriva Pier Donato Vercellone, negli ultimi 5 anni capo dello staff comunicazione del Milan e che nel suo curriculum vanta esperienze di alto livello in Nike, Sisal, Telecom Italia e Comune di Milano. Diventerà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus.