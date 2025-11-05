Polverosi (Corriere dello Sport): "Fiorentina, un caos nel caos, senza vincitori e con solo perdenti"

Dalle colonne del Corriere dello Sport arriva l'analisi di Alberto Polverosi sulla drammatica crisi sportiva nella quale versa la Fiorentina:

"È finita male, malissimo con Pioli. Domani sera a Mainz toccherà a Daniele Galloppa guidare la squadra in Coppa, poi si vedrà. È una Fiorentina dimezzata e in continua decrescita. Dopo la scomparsa di Joe Barone è stato promosso Alessandro Ferrari nel ruolo di direttore generale, dopo l’addio di Pradé si parla di un’altra promozione interna, quella di Goretti, dopo l’esonero di Pioli è pronta una lista di allenatori dall’ingaggio ridotto, anche se questo non signifi ca che non siano in grado di risollevare la squadra. La vicenda di Pioli si è chiusa ieri con l’esonero. La Fiorentina chiedeva le sue dimissioni, l’allenatore e i suoi procuratori spingevano per l’esonero e, in un secondo momento, avrebbero iniziato la trattativa per la risoluzione del contratto, come accade spesso in questi casi.

Si è generato un caos nel caos, senza vincitori e con solo perdenti, uno scontro peraltro sfalsato dal fuso orario di New York, dove si trova Commisso. Questo fa capire ancora una volta, e con maggiore chiarezza, che una società del livello della Fiorentina non si può guidare a 8.000 chilometri di distanza. Purtroppo Commisso non può tornare a Firenze in tempi brevi e la Fiorentina continua a vagare in un’incertezza che spaventa: fra la società e la squadra non si sa chi sta peggio. La possibilità di una cessione del club è sempre più consistente, ma un conto è vendere con in Serie A e un altro in Serie B. La perdita di valore dell’organico, nel secondo caso, sarebbe pesante".