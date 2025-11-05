Cristante: "Roma, voglio restare ancora. Ferguson? È un ottimo attaccante"

Il futuro di Bryan Cristante è un argomento di attualità in casa Roma perché il contratto del centrocampista scadrà nel 2027. Intervistato da Il Tempo, lui ha chiarito quali siano i suoi progetti: "Voglio restare ancora, ci sono tante cose da fare, quindi la mia volontà è quella di prolungare". Qualche dialogo con la società c'è stato, ma il calciatore preferisce pensare al campo e lasciare fare le questioni extra al suo procuratore.

Lo scorso anno però la sua permanenza non era così certa, nonostante non abbia mai avuto dubbi che rimanere a Trigoria fosse la cosa giusta: "Non ho mai ricevuto chiamate né proposte per andare via o qualcuno mi ha detto 'facciamo la borsa e andiamo'. A volte però ci sono cose che neanche noi sappiamo, di certo io non ho mai saputo nulla".

Infine ha parlato un po' dei nuovi, elogiando Wesley ("che sta facendo benissimo ed è un ottimo giocatore") ed El Aynaoui, che sostiene sia ancora in una fase di ambientamento, ma che cerchi comunque di interpretare al meglio le richieste di Gasperini. Due battute anche su Ferguson e Ghilardi: "Evan è un ottimo attaccante, Daniele piano, piano dimostrerà quanto vale. Il mister chiede e dà tanto ai giovani".