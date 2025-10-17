Lecce, Di Francesco: "Parlai un mese e mezzo fa della maturità di Camarda. Ora è troppo facile"

Anche oggi in conferenza stampa a Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, alla vigilia del match contro il Sassuolo, è stata fatta l'immancabile domanda su Francesco Camarda, che ha ben impressionato anche con l'Under 21: "Della sua maturità - riporta PianetaLecce.it - mi sembra di averne parlato un mese e mezzo fa. Adesso è troppo facile dirlo".

Di Francesco poi prosegue: "Devo dire che invece lui, più che maturità, in questo caso mi auguro che mantenga un po' di spensieratezza. Vado un po' controcorrente. Lui deve essere spigliato come quando entra, come quando ha giocato all'inizio, che si mette a disposizione della squadra e viva al meglio questo suo momento felice, cercando di fare quello che gli riesce, non soffermandosi sull'errore, sia suo che dei propri compagni".

Il tecnico si sente di consigliare il classe 2008: "Questa è l'unica cosa che non deve fare. Per il resto, che si goda il momento, che continui anche a fare gol con noi quando ne avrà la possibilità, sia che giochi dall'inizio che da subentrato. Oggi devo dire che nella mia squadra, se c'è un ballottaggio sempre prima delle partite, in questo momento sono lui e Stulic, e sono contento di questo sano ballottaggio tra i due, perché tutti e due in allenamento spingono per poter dimostrare di voler giocare dall'inizio, e per me come allenatore è una cosa molto importante".

