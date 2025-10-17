TMW Estupinan in forte dubbio per la Fiorentina. Milan: le ultime su Nkunku

Saelemaekers, ma non solo. Da casa Milan arrivano notizie anche su altri giocatori rossoneri della rosa allenata da Massimiliano Allegri, soprattutto in vista della gara di San Siro in programma domenica sera contro la Fiorentina.

Estupinan e Nkunku - Secondo le ultime raccolte da Milanello, Estupinan è in forte dubbio a causa della distorsione alla caviglia subita in nazionale. In casa rossonera c'era poi grande attesa anche su Christopher Nkunku che ieri e l'altro ieri non si è allenato a causa di un pestone all'alluce: l'attaccante francese, tornato al gol con la maglia della Francia durante questa sosta, ha svolto oggi terapie e un lavoro personalizzato. Dunque è in dubbio anche la sua presenza contro i viola.

Milan, le ultime di formazione

Tra infortunati e acciaccati, si contano i nomi dei titolarissimi Adrien Rabiot (fuori un mese per una lesione al soleo), Christian Pulisic (tre settimane di stop per la lesione al bicipite femorale) e Pervis Estupinan (distorsione alla caviglia), i quali si vanno ad aggiungere al lungodegente Ardon Jashari. Contro la Fiorentina, dunque, Massimiliano Allegri dovrà schierare una formazione rivisitata rispetto a quello che molto bene ha fatto in questo inizio di stagione, sperando almeno nel recupero del belga. La retroguardia è l’unico reparto che resta intatto: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo, rispetto al quintetto titolare, restano solo Modric e Fofana, poi sarà dato spazio a Saelemaekers a destra (se non dovesse farcela pronto Athekame), Bartesaghi a sinistra, e Loftus-Cheek al posto di Rabiot. Davanti, senza Pulisic, è il momento di rilanciare Leao dal primo minuto assieme a Santiago Gimenez, anche perché Nkunku - come detto - deve fare i conti con un pestone subito in nazionale e non è al meglio.