Serie B, 8ª giornata: Palermo-Modena visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del prossimo weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Palermo-Modena, match di domenica pomeriggio valido per l'ottavo turno del torneo cadetto in programma alle ore 15:00.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre
Ore 15:00 - Frosinone-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol
Ore 15:00 - Pescara-Carrarese
Ore 15:00 - Reggiana-Bari
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3
