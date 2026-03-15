Palermo, Inzaghi: "Miglior partita della stagione nonostante il ko"

Al termine della sconfitta per 3-0 contro il Monza, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi ha analizzato la prestazione della sua squadra nella conferenza stampa post-partita.

“Penso che sia stata la nostra miglior partita della stagione - ha dichiarato Inzaghi -. Gli episodi ci sono girati contro, è stata stregata sotto tutti i punti di vista; Mika Joronen non ha praticamente mai toccato la palla. Abbiamo fatto 20 tiri a Monza, che è fuori concorso per la categoria. Se siamo questi, con playoff o diretti il nostro sogno si avvicina. Dovremo essere bravi a ripartire nel nostro stadio. Se saremo questi, però, possiamo vincere i playoff”.

Sul Monza, l’allenatore rosanero ha aggiunto: “Sono state due partite completamente diverse, sono due 3-0 ma molto diversi tra loro. Il Monza ha una rosa da Serie A: quando qualcuno scende dalla A e non vende nessuno ed inserisce Hernani, Patrick Cutrone e Gabriele Caso si rinforza. Gli facciamo i complimenti perché il campo ha detto questo, ma vedremo tra 8 giornate dove saremo”.

Inzaghi ha anche elogiato il carattere del gruppo e il portiere avversario: “Adesso siamo una squadra, muoviamo tutti questi tifosi perché hanno capito che si può vedere il sole alla fine. Oggi il portiere del Monza ha fatto due-tre interventi spettacolari, ha tolto a Luca Segre il gol dell’1-1. Noi venderemo comunque cara la pelle”.