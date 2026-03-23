Brescianini va controcorrente sui tanti impegni: "Più giochiamo, più riescono i meccanismi"

Il centrocampista viola Marco Brescianini, intervenuto ai canali ufficiali del club gigliato dopo Fiorentina-Inter 1-1, ha analizzato così la prestazione della squadra di Vanoli: "È stata una bellissima partita, iniziata nel modo sbagliato ma siamo stati bravi a reagire. Abbiamo avuto fiducia nei nostri mezzi, e anche lo stadio ci ha aiutato".

Sulla spinta dei tifosi: "Li ringraziamo perché abbiamo sentito la loro spinta. Ora dobbiamo voltare pagina e rimanere coi piedi per terra, perché troveremo altri avversari agguerriti e non vorremo essere da meno".

Sui tanti impegni ravvicinati: "Io sono dell’idea che più partite giochi e più i meccanismi riescono. Fisicamente può essere un problema, però nelle trame di gioco può dare dei vantaggi".

Sulla sosta: "Dobbiamo pensare a riposare, ma sempre mentalizzati perché sappiamo che nei prossimi mesi ci giochiamo tutto".

Sulla sua prestazione personale: "Cerco sempre di mettere in campo le mie qualità. Grazie alla squadra sono uscite. Ora speriamo di continuare così”.