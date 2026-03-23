Toni a Esposito: "Porta in alto la bandiera dei centravanti grossi. Hai tenuto un gol per giovedì"

Bello scambio di battute tra Luca Toni e Pio Esposito ieri sera a DAZN. Dopo il pareggio del Franchi, il giovane attaccante dell'Inter è stato elogiato pubblicamente dall'ex centravanti: "Parlo dei centravanti grossi come lui ovunque vado... Tieni in alto la bandiera. Stai facendo una crescita fantastica ma sei all'inizio. Hai la fortuna di avere davanti a te due grandi maestri da cui puoi imparare tanto. Hai tanta strada davanti però stai bruciando le tappe. Sei proprio un bel centravanti. So che non hai segnato il secondo gol perché te lo sei tenuto per giovedì (Italia-Irlanda del Nord, ndr)", ha scherzato Toni.

Questa la risposta di Esposito: "Ringrazio tantissimo Luca per queste bellissime parole, dette da lui valgono il doppio perché per me è sempre stata una fonte di ispirazione. Speriamo che entri giovedì...".