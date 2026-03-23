Bisseck: "Non rendiamo una cosa più grande di quello che è. Dobbiamo vincere lo Scudetto"

Yann Bisseck si è concentrato solo su se stesso e sull'Inter dopo l'1-1 contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport e ha parlato così: "Non è semplice quando sei primo… Lo sappiamo, siamo consapevoli di quanto siamo forti, poi se non lo metti in campo, senti dire un po': 'Cos'è successo? Ma perché?'. Questa non è la cosa giusta da fare, dobbiamo imparare, poi si decide tutto in campo".

Sulle sensazioni e l'umore che c'è in spogliatoio, Bisseck ha invece spiegato: "Penso che è normale se giochi per una squadra così forte e così importante voler vincere ogni partita, se non lo fai è una sensazione che non mi piace. Non dobbiamo rendere una cosa più grande di quello che è, ma riguardare la partita, vedere cosa possiamo fare meglio e metterlo in campo. Dobbiamo finire questo campionato al primo posto, questa è la cosa più importante. Non stiamo pensando tanto a questa partita, dobbiamo solo migliorare e alzare il livello".