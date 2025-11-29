Pescara, Gorgone: "Nel secondo tempo squadra coraggiosa. Il gol avrebbe cambiato tutto"

Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha parlato a Rete8 dopo la gara contro il Padova, terminata 1-0 in favore dei veneti e segnata all'episodio che ha visto annullare il potenziale vantaggio biancoazzurro da parte del VAR:

"Eravamo bloccati nei primi 20 minuti, sbagliando molto tecnicamente, poi abbiamo avuto coraggio. Il gol avrebbe cambiato tutto, non sono d’accordo con l'analisi dell’arbitro. Da protocollo la posizione di Tsadjout ostacola il portiere ma il pallone era già entrato. Se hanno aspettato così tanto è perché hanno avuto dei dubbi. Sono dell’idea che il portiere non sarebbe riuscito a tirare fuori il pallone."

Sulle scelte di formazione:

"Dagasso non stava bene, le punte sono rimaste dentro nel secondo tempo e potevamo fare meglio. Questa squadra deve ritrovare dei giocatori. Sarà dura

ma abbiamo le possibilità di giocarci le partite. Oliveri a Catanzaro era affaticato e si è fatto male. Dagasso veniva dalla Nazionale e aveva la caviglia gonfia. È mancato qualche attacco nello spazio. Tante volte non siamo stati incisivi sul cross. Nel secondo tempo ho visto una squadra coraggiosa, non mi deprimo perché servirà la forza".