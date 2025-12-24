Pescara, mercato di gennaio: quattro rinforzi mirati e il nodo Olzer sull’asse con il Frosinone

Il Pescara ha tracciato una linea chiara in vista del mercato di gennaio. La dirigenza biancazzurra, riporta PescaraSport24 punta a intervenire subito, concentrando le operazioni nella prima parte della sessione per completare l’organico con quattro innesti funzionali: un terzino sinistro, un difensore centrale mancino, un centrocampista di equilibrio e una punta. L’obiettivo è aumentare il tasso di competitività della rosa, lasciando poi spazio a eventuali opportunità last minute.

Il contesto, però, impone prudenza. Le risorse economiche sono limitate e la classifica non rappresenta un richiamo irresistibile per profili di primo piano. Nonostante questo, i contatti sono avviati e qualcosa si muove già sotto traccia.

Uno dei nomi più caldi è quello di Edoardo Masciangelo, pronto a tornare in Abruzzo dopo l’esperienza ormai conclusa a Frosinone. Un’operazione favorita dai rapporti tra il giocatore e l’ambiente pescarese, oltre che dall’asse aperto tra i due club, che potrebbe allargarsi a una trattativa più complessa.

Il Frosinone, infatti, guarda con interesse a Giacomo Olzer, considerato il profilo ideale per alzare il livello tecnico della squadra. Sul tavolo ci sarebbe un’offerta economica importante, accompagnata da possibili contropartite come Biraschi o Gelli, oltre allo stesso Masciangelo. Il Pescara, dal canto suo, considera Olzer un punto fermo del progetto e non ha intenzione di privarsene, anche se il mercato insegna che ogni scenario resta aperto.

Parallelamente, il club biancazzurro lavora anche in prospettiva: in città è presente il giovane portiere maltese Jayden Farrugia (classe 2008), osservato dalla Primavera come possibile investimento per il futuro.