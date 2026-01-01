Palermo, Joronen fa mea culpa: "Il mio errore ha dato fiducia al Pescara"

Jesse Joronen analizza senza filtri la sconfitta del Palermo contro il Pescara. In conferenza stampa, come riportato da ilovepalermocalcio.com, il portiere rosanero si assume le proprie responsabilità e invita la squadra a una riflessione profonda.

“Noi dobbiamo rimanere sul pezzo meglio, dico la verità”, esordisce. Poi l’ammissione sull’episodio chiave: “L’errore tecnico mio purtroppo ha dato un po’ fiducia al Pescara”.

Il numero uno rosanero esprime anche rammarico per i tifosi: “Siamo molto dispiaciuti purtroppo per i nostri tifosi che hanno viaggiato tutto questo via per arrivare a Pescara”. Nonostante il risultato, Joronen difende la prestazione offensiva dei suoi: “Comunque abbiamo creato abbastanza per portare questi punti a casa”.

Parole di rispetto per gli avversari: “Il Pescara è pieno di ottimi giocatori e hanno fatto una bella gara anche loro”. Sull’analisi tecnica aggiunge: “Dico la verità, dobbiamo guardare i video e fare un’analitica perché quando gioca una partita è difficile dire che è mancato. Siamo stati un po’ aperti perché avete avuto qualche occasione, ma dobbiamo comunque portare i punti a casa”.

Infine, sul ritorno al gol di Insigne: “Io personalmente non sono molto felice da questo, ma ovviamente voi siete molto felici per lui”.