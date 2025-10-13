Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese. Il punto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:04Serie B
Tommaso Maschio

Niente da fare per Franck Tsadjout. Il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini dovrà fare a meno del centravanti anche per la sfida casalinga contro la Carrarese in programma sabato pomeriggio. Il classe ‘99, che ha saltato le ultime tre gare, è ancora alle prese con lo stiramento al quadricipite e all’inizio della prossima settimana eseguirà un nuovo controllo medico per capire l’evoluzione del recupero con l’obiettivo, e la speranza, che il club abruzzese possa riaverlo a disposizione per la gara in casa della Virtus Entella in programma nel turno successivo.

Lo riferisce Rete 8 facendo il punto sull’allenamento del Delfino che ha riaccolto in gruppo, dopo un mese di infortunio, il centrocampista Fabrizio Caligara che ha svolto tutto l’allenamento con i compagni a eccezione della partitella finale per motivi precauzionali. Assieme al classe 2000 sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Meazzi, Sgarbi e Squizzato, mentre Desplanches e Olzer hanno svolto lavoro differenziato.

In crescita infine il centrale francese Andreaw Gravillon che si candida a una maglia da titolare, sfidando il rientrante Pellacani, al posto dello squalificato Brosco.

