Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net
ieri alle 23:34Serie B
Tommaso Maschio

In questo primo scorcio di stagione il Palermo ha fatto registrare numeri eccezionali come presenze allo stadio e la sfida contro la capolista Modena non dovrebbe tradire le attese, anzi potrebbe addirittura far registrare il record stagionale come riferisce StadioNews.it. Gli ultimi dati infatti parlano di già 28.648 i titoli emessi per una sfida, che si giocherà domenica 19 alle ore 15:00, che mette in palio il primo posto in Serie B

A circa sei giorni dalla chiusura delle prevendite il record stagionale fatto registrare in occasione della sfida contro il Bari, quando furono 32.363 - 15.859 biglietti venduti più gli abbonati - gli spettatori presenti sugli spalti del Renzo Barbera, si avvicina con meno di quattromila biglietti ancora da vende per superare quel dato. Per la sesta volta consecutiva, contando anche l'amichevole con il Manchester City che richiamò 34.665 spettatori, dunque l'impianto siciliano si appresta a superare quota trentamila spettatori.

Le prime quattro sfide infatti che hanno fatto registrare un tale pienone sono state quelle contro Venezia (31.993), Bari (32.363), Frosinone (32.181) e Reggiana (30.868). Segno dell'ormai ritrovata sintonia fra la piazza e la squadra - e il tecnico Pippo Inzaghi - dopo le turbolenze dello scorso anno.

