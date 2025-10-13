Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi

Domani sera in una Udine blindata andrà in scena la sfida tra Italia e Israele, partita valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. La Nazionale di Gennaro Gattuso dinanzi a poco meno di diecimila tifosi proverà a blindare matematicamente il secondo posto nel gruppo I, un raggruppamento che ha nella Norvegia la squadra a una vittoria (in casa contro l'Estonia) dal pass diretto per il Mondiale.

Agli azzurri al momento non restano che i play-off, un secondo posto utile per giocarsi tutto nelle due sfide di marzo. "Ma tra di noi di play-off non abbiamo ancora parlato. Prima ci dobbiamo arrivare, pensiamo a ciò che dobbiamo fare", ha dichiarato in conferenza stampa Gennaro Gattuso.

Il fischio d'inizio alle ore 20.45, arbitrerà la contesa il francese Turpin. Prima, nel pomeriggio, attesa nel centro della città una manifestazione pro Palestina che dovrebbe coinvolgere circa 10mila persone.

Come arriva l'Italia

Per la prima volta da quando ricopre il ruolo di commissario tecnico Gennaro Gattuso è pronto a varare la difesa a tre. Senza lo squalificato Bastoni spazio a Mancini con Di Lorenzo e Calafiori davanti a capitan Donnarumma. Cambiaso e Dimarco gli esterni di centrocampo, verranno confermati dal primo minuto Barella e Tonali. Ballottaggio per il ruolo di regista con Locatelli che contende a Cristante una maglia dal primo minuto. In attacco senza Kean il dubbio riguarda la spalla di Retegui: Raspadori in vantaggio su Pio Esposito.

Come arriva Israele

Reduce dalla pesante sconfitta a Oslo contro la Norvegia, Israele stasera ha l'ultima possibilità di restare in corsa per la seconda posizione nel gruppo I. La squadra di Ben Shimon deve vincere se vuole continuare a insidiare l'Italia, ma lo schieramento sarà quello di una nazionale che innanzitutto penserà a non prendere gol. "Servirà equilibrio", ha detto il commissario tecnico a più riprese in conferenza stampa. Gloukh e Solomon i calciatori che dovranno mettere in difficoltà la difesa azzurra, Baribo il centravanti.

Le probabili formazioni

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Israele (5-4-1) - Glazer; Dasa, Mizrahi, Blorian, Baltaxa, Revivo; Gloukh, E. Peretz, Abu Fani, Solomon; Baribo. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.