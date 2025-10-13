Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi

Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:27Serie C
Tommaso Maschio

Vittorie importanti per Dolomiti Bellunesi e Trento nei due posticipi della nona giornata di Serie C. La squadra rosaverde si impone per 2-0 in casa contro il Lumezzane, gol di Mignanelli nel primo tempo e Clemenza nella ripresa, e si porta a quota dieci in classifica agganciando Giana Erminio e Virtus Verona. I gialloblù invece hanno la meglio grazie a una rete di Sangalli al 21’ sulla Pro Vercelli e si portano a undici punti in classifica.

La nona giornata va così quasi in archivio con i recuperi delle seconde squadre di Inter e Juventus, i cui impegni sono stati rinviati per i tanti nazionali convocati, che chiuderanno del tutto il quadro nella prossima settimana.

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC)
Cittadella-Triestina 1-0
86' Diaw
AlbinoLeffe-Lecco 0-1
62' Furrer
Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)
Pro Patria-Union Brescia 0-2
47' De Maria, 57' Di Molfetta
Dolomiti Bellunesi-Lumezzane 2-0
23’ Mignanelli, 60’ Clemenza
Trento-Pro Vercelli 1-0
21’ Sangalli
Rinviata a martedì 21 ottobre
Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Alcione Milano 17, Inter U23 15*, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Trento 11, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9, Novara 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -8
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (F), 59' Ferrante (T)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (G)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione, 45’+1 Schirone, 73' Lombardi
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi,  53' Milanese T., 85' rig. Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Rinviata a mercoledì 22 ottobre
Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4' Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' Lamesta, 50' Manconi, 87' Mignani

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Serie C, continua la nona giornata di campionato: le gare in programma oggi Serie C, continua la nona giornata di campionato: le gare in programma oggi
Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono... Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"
Dolomiti Bellunesi, Bonatti si presenta: "In poco tempo si è creata la giusta connessione"... Dolomiti Bellunesi, Bonatti si presenta: "In poco tempo si è creata la giusta connessione"
Altre notizie Serie C
Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi... Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio... Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano... TMW RadioParlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club... Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR... TMW RadioGorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio
Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"... Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
3 Il virus FIFA non fa sconti: la sosta per le nazionali lascia il segno, ecatombe di infortuni
4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
5 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marilungo: "Esposito e Camarda sul trampolino di lancio. Mancano i numeri 10"
Immagine news Serie A n.2 N'Dri: "La chiamata del Lecce mi ha reso orgoglioso ed in parte anche sorpreso"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Angeloni: "Kospo ha ottime prospettive, Fortini ha fatto il giusto percorso"
Immagine news Serie A n.4 Zauri: "Fiorentina, vittoria unica medicina. Piccoli non senta addosso il peso del cartellino"
Immagine news Serie A n.5 Israele, Ben Shimon: "Difficile giocare sempre in trasferta, alla fine faremo i conti con i risultati"
Immagine news Serie A n.6 Genoa-Parma, confermato il divieto di vendita dei tagliandi a chi risiede in provincia di Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi compagni
Immagine news Serie B n.3 Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese. Il punto
Immagine news Serie B n.4 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Tutino si allena e sorride col gruppo. E punta al derby con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Immagine news Serie C n.3 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.4 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Immagine news Serie C n.6 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.3 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?