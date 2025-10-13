Marocchino: "Juventus, Tudor è un difensivista ma non è una cosa negativa. Anche Allegri..."
Intervistato dai microfoni di Radio Bianconera, l'ex giocatore della Juventus Domenico Marocchino ha commentato il momento della formazione di Igor Tudor, soffermandosi proprio sul tecnico croato analizzando il suo lavoro fin qui sulla panchina della Vecchia Signora:
"Io penso che Tudor sia un difensivista come predisposizione - ha commentato - ma non è negativo. È una caratteristica. Tu piaci perché sei così, io piaccio perché sono cos’ha. Insieme piacciamo. Lo dicevano pure di Allegri, eppure ha vinto cinque campionati, quattro Coppe Italia e ha giocato due finali di Champions con noi. Avevano il coraggio di dirlo anche allora. Lo dicevano perfino di Trapattoni, che giocava con un tornante, una mezza punta e due attaccanti"
