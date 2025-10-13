Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:19Serie B
Tommaso Maschio

“Il gol contro il Padova è stato molto importante a livello emotivo sia per me sia per tutta la squadra e spero anche per l’ambiente”. L’attaccante Leonardo Cerri parla così ai microfoni di RadioBari del suo primo gol con la maglia biancorossa che è servito per strappare tre punti importanti nella sfida contro i veneti neopromossi.

Spazio poi ai paragoni con quel Luca Toni a cui somiglia per le caratteristiche fisiche e che Cerri ammira per quanto è stato capace di fare: “Spero di poter fare anche solo la metà di ciò che lui ha fatto in carriera e quindi sono molto contento di essere accostato a questo giocatore e comunque è un punto di riferimento". - prosegue Cerri soffermandosi anche sul rapporto con Massimiliano Allegri che lo fece esordire in Serie A – Sono molto legato al mister perché mi ha fatto esordire, ha una gestione del gruppo impressionate ed è un allenatore molto forte”.

Il classe 2003 parla poi dei suoi obiettivi stagionali e del proprio futuro: “Il mio obiettivo di fare il meglio possibile e aiutare la squadra perché questo Bari merita tanto e la situazione di classifica in cui siamo ora non è veritiera, possiamo solo migliorare. - conclude il giocatore come riporta Tuttobari.com - La Juve? Penso che ogni giocatore abbia la sua maturazione e non precludo il fatto che magari a maturazione completata io possa giocarmi le mie carte per essere lì".

