Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi compagni

Il tecnico della Sampdoria Massimo Donati può sorridere in vista del derby ligure contro la Virtus Entella in programma alla ripresa. Nella giornata di oggi, come si legge nella nota del club blucerchiato che riportiamo di seguito, sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo Antonin Barak, Gaëtan Coucke e Alex Ferrari. La buona notizia arriva soprattutto dal ceco che sabato nel corso dell'amichevole contro la Primavera era stato costretto a uscire per un problema al ginocchio che è risultato meno grave del previsto. Per il resto il tecnico attende il rientro dei nazionali per lavorare con tutto il gruppo a disposizione.

"La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo una domenica di assoluto riposo i blucerchiati si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di venerdì sera (ore 20.30) a Chiavari in casa dell’Entella. In attesa dei rientri dei tre nazionali – Luigi Cherubini, Dennis Hadžikadunić e Simone Pafundi – Massimo Donati e staff hanno sottoposto la squadra a potenziamento in palestra, attivazione ed esercitazioni tecniche sul campo superiore.

Antonin Barak, Gaëtan Coucke e Alex Ferrari hanno lavorato con i compagni. Specifici di recupero per Giorgio Altare ed Estanislau Pedrola; terapie per Leonardo Benedetti; permesso per Jordan Ferri. Domani, martedì, nuova seduta mattutina".