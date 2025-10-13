Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro"

“Trovare il mister è stata la mia fortuna, da quando c’è lui sono cambiato mentalmente, non sono in tanti a darti quello che ti dà lui. A livello di carattere è un osso duro, ci serviva ai tempi quando abbiamo cambiato. Se avessimo un pizzico di quello che ha lui dentro faremmo ancora meglio”. Il centrocampista della Carrarese Simone Zanon parla così del tecnico Antonio Calabro in un’intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com elogiandolo per quello che è riuscito a dare non solo alla squadra, ma anche a lui stesso.

Il calciatore poi parla del momento della formazione che è stata rinforzata scegliendo non solo le doti tecniche, ma anche caratteriali: “La società ha fatto una squadra basandosi sulla persona più che sul calciatore. Tutti i nuovi come Sekulov, Accornero, Di Stefano e Rubino sono persone molto brave a stare in un gruppo. - prosegue Zanon – In Serie C eravamo una squadra forte, ma non tra le prime a livello di budget, stessa cosa lo scorso anno, ma questa forza del gruppo ci fa lavorare meglio in settimana e ci ha permesso di salvarci nonostante molti di noi non avessero mai giocato in Serie B. Obiettivi? Salvarsi, quello che viene dopo è tutto di guadagnato”.

Infine Zanon si sofferma sugli obiettivi a livello personale: “Ho fatto sempre le scelte giuste, il mio obiettivo è quello di dare il 100% e salvare la Carrarese poi in generale arrivare il più in alto possibile, come sognano tutti i calciatori”.