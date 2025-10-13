Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club

Operazione riuscita per l'esterno dell'Union Brescia Davide Guglielmotti che nelle scorse settimane aveva riportato una lesione di alto grado del legamento crociato anteriore. Il classe ‘94 infatti nella giornata di oggi è andato sotto i ferri per la ricostruzione del legamento come riferisce il club in una nota ufficiale che riportiamo di seguito:

“Union Brescia comunica che il calciatore Davide Guglielmotti è stato sottoposto in giornata a intervento chirurgico, nell’ U.O. di Ortopedia e Traumatologiala della Fondazione Poliambulanza di Brescia, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A Davide vanno il più sincero augurio di pronta guarigione e l’abbraccio di tutta Union Brescia”.

Guglielmotti rischia di saltare tutta la stagione a causa di questo infortunio, ma sui social nei giorni scorsi ha deciso di non fasciarsi la testa: “Penso che questa vita abbia dato modo a tutti di pensare che c’è molto di peggio rispetto ad un ginocchio rotto. Sto benissimo , ho come sempre un grande sorriso in volto conscio del fatto che ci sarà da soffrire , da lavorare e sicuramente ahimè anche da imprecare. - concludeva poi l’esterno - Approfitto per consigliare di NON dormire sonni tranquilli ai miei avversari , allenatevi e migliorate perché la mia assenza non sarà riposante, ma migliorativa . A presto Gnari Forza Brescia".