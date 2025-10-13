Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"

Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"TUTTO mercato WEB
© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 21:04Serie C
Tommaso Maschio
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite della trasmissione A Tutta C in onda su TMW Radio e Il 61, il tecnico Carmine Parlato ha discusso di alcuni dei temi caldi della terza serie italiana.

Buongiorno mister Parlato, parliamo del Girone A di Serie C. Le prime quattro (Vicenza, AlbinoLeffe, Union Brescia e Alcione) hanno tutte vinto l'ultimo turno. Il Vicenza era la favorita, il Lecco una sorpresa, ma ora non sta rubando la scena l'Alcione Milano?
“Assolutamente sì. Avevamo previsto le potenzialità di Vicenza e Brescia, e il Lecco con la sua piazza non mi stupisce. Ma l'Alcione non mi meraviglia, perché già la scorsa stagione aveva fatto un ottimo campionato. Quindi complimenti allo staff e alla società. Stanno rispettando il cammino che, in base alle rose, si poteva intuire. Con il passare delle giornate, però, si stanno staccando qualche punto in più”.

Il prossimo weekend potrebbe essere decisivo. Il Vicenza, approfittando degli scontri diretti tra le sue rivali, potrebbe allungare ulteriormente?
“Il Vicenza gioca con l'AlbinoLeffe, che non vince da due giornate. Nel frattempo, ci sono scontri diretti come Lecco-Brescia e Alcione-Inter Under 23 (seconda contro terza e quarta contro quinta). È un'occasione clamorosa per il Vicenza. L'Inter, tra l'altro, ha una partita in meno da recuperare. Se il Vicenza vince e le altre si "battono" tra loro, il distacco potrebbe aumentare. Le squadre di valore, come Vicenza e Brescia, stanno rispettando i pronostici”.

Una nota positiva è il ritorno alla vittoria del Cittadella, che batte la Triestina e nonostante sia partito da -20 è ora a -8. È bastata una vittoria per vederlo a un punto dai playoff. Cosa ne pensa di questa situazione e della pazienza mostrata dalla società con l'allenatore Iori?
“Conoscendo il direttore sportivo Stefano Marchetti, posso dire che per me è il DS ideale. In passato, con allenatori come Venturato, Foscarini e Gorini, ha sempre mantenuto fiducia, calma e razionalità, aspettando che i risultati arrivassero. Credo abbia avuto lo stesso atteggiamento anche stavolta, perché dalle difficoltà si esce tutti insieme, a differenza di altre società che cambiano allenatore. Appoggio di più questo approccio. Il Cittadella ha aspettato, ha pagato dazio e ha battuto un'ottima Triestina che, senza penalità, sarebbe a 12 punti e in zona play off”.

Spostiamoci al girone C. Una squadra che continua a rubare l'occhio è il Casarano, neopromossa ma imbattuta nelle ultime 5 gare. È una sorpresa o era prevedibile?
“È vero, inizialmente non l'avevamo messa in conto, essendo una neopromossa che fatica ad adattarsi. Invece, dopo un avvio, si è ripresa alla grande. Ora, in un gruppetto di squadre di livello molto alto (Benevento, Catania, Casarano e Crotone, con la Salernitana in fuga), stanno spingendo per non farsi scappare le prime”.

Mister, parliamo ora della sua avventura con la Sarnese. Cosa si è trovato e come vede il suo girone?
”Mi sono trovato un presidente molto ambizioso e dei tifosi molto appassionati. Il mio augurio è di dare grandissime soddisfazioni al presidente e a tutta la città. Metterò tutta me stesso, la mia passione e le mie forze per questo obiettivo. Darò tutto fino a che non uscirò dagli spogliatoi”.

E il girone in cui giocate?
“È un girone bello complicato, con squadre come Martina, Fidelis Andria, Paganese (nostro prossimo avversario), Virtus Francavilla e Barletta, tutte piazze importanti e di grande tradizione. Secondo me questo è un campionato che assomiglia alla vecchia C2, con un livello molto alto, anche per via dei pubblici numerosi. È un onore per me allenare in questo girone. C'è da camminare, anzi, da correre”.

Articoli correlati
Carmine Parlato: "Braglia ha l'esperienza giusta per riportare il Perugia dove merita"... Carmine Parlato: "Braglia ha l'esperienza giusta per riportare il Perugia dove merita"
Carmine Parlato: "Triestina e Rimini? Serve garantire la continuità. O finisce come... Carmine Parlato: "Triestina e Rimini? Serve garantire la continuità. O finisce come un anno fa"
Parlato sulle seconde squadre: "Meglio far crescere i giovani in casa che mandarli... Parlato sulle seconde squadre: "Meglio far crescere i giovani in casa che mandarli in prestito"
Altre notizie Serie C
Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio... Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano... TMW RadioParlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club... Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR... TMW RadioGorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio
Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"... Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"
Crotone, chiesta la revoca dell’amministrazione giudiziaria. Le motivazioni della... Crotone, chiesta la revoca dell’amministrazione giudiziaria. Le motivazioni della difesa
Casertana, Degli Esposti: "Squadra solida. Contro il Picerno prestazione importante"... Casertana, Degli Esposti: "Squadra solida. Contro il Picerno prestazione importante"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
3 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
4 Il virus FIFA non fa sconti: la sosta per le nazionali lascia il segno, ecatombe di infortuni
5 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, il bilancio evidenzia una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella squadra
Immagine news Serie A n.2 Israele, Ben Shimon: "Domani sarà importante avere equilibrio. Con l'Italia non è mai facile"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Deiola: "Cambia il ruolo, ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane è uguale"
Immagine news Serie A n.5 Semplici: "L'Italia ha una batteria di attaccanti importante. Scudetto? Napoli e Inter favorite"
Immagine news Serie A n.6 Manica: "Grati a Oaktree e RedBird per l'opportunità di progettatore il nuovo stadio di Milano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Tutino si allena e sorride col gruppo. E punta al derby con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.3 La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Immagine news Serie B n.4 Bari, Moncini: "Le prestazioni ci sono, i risultati meno. I 3 punti col Padova siano di slancio"
Immagine news Serie B n.5 Gerli: "Rivetti riporterà il Modena dove merita. Ero convinto che saremmo partiti bene"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Roberts pronto a sbarcare in Italia: non solo Cesena. Il suo programma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.2 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Immagine news Serie C n.4 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?