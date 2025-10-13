Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"

“Ieri dallo stadio De Simone di Siracusa sono arrivati tre punti importanti per il Sorrento; siamo logicamente felici degli ultimi risultati conseguiti dalla squadra e nel contempo restiamo vigili e fiduciosi per quanto concerne la questione dei lavori di adeguamento dello stadio Italia agli standard richiesti dalla Lega Pro”. Il presidente del Sorrento Giuseppe Cappiello ha parlato così dopo il successo nell'ultimo turno mettendo l'accento sull'importanza che i lavori dello stadio Italia possano essere ripresi il prima possibile.

"Nutriamo un grande rispetto nei confronti delle istituzioni e della commissaria Scialla che riveste un ruolo particolarmente delicato. Per questo motivo abbiamo sempre evitato di soffiare sul fuoco del dissenso. - prosegue Cappiello come riporta sorrentopress.it - A noi spetta il compito di conseguire il risultato sportivo che ci siamo prefissati, ma il futuro del Sorrento Calcio dipende anche dalla ripresa dei lavori che, al pari dei nostri tifosi, consideriamo una priorità assoluta”.

Il Sorrento ha infatti disputato l'ultima gara fra le mura amiche del proprio stadio il 4 giugno del 2023. Da allora il club campano è costretto a giocare sempre lontano da casa utilizzando come stadio per le sfide interne il Viviani di Potenza che dista oltre 150 chilometri da Sorrento.