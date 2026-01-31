TMW Pillon: "Venezia e Monza sono le squadre che mi piacciono di più. La Samp fatica..."

Consueto appuntamento con la rubrica di TuttoMercatoWeb.com A tu per tu, che quest'oggi ha ospitato mister Bepi Pillon che, tra le altre, ha parlato anche del campionato di Serie B, che con ieri ha visto il via della 22ª giornata.

Questo, il pensiero del tecnico in merito alla stagione cadetta: "Venezia e Monza sono le squadre che mi piacciono di più. Il Venezia è molto forte, ma anche il Frosinone se la giocherà fino alla fine. Il Palermo se recupera qualche punto può dire la sua. La Samp continua ad arrancare? Effettivamente non riesce a venire fuori da questa situazione. Mi aspettavo molto di più da una squadra così. Se non sei dentro fai fatica”.

Per completezza di informazione, riportiamo quella che è la classifica:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 41*

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 27

Sudtirol 25

Avellino 25

Padova 25

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20*

Mantova 19

Sampdoria 19

Pescara 14

*una gara in più