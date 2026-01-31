Pillon: "Venezia e Monza sono le squadre che mi piacciono di più. La Samp fatica..."
Consueto appuntamento con la rubrica di TuttoMercatoWeb.com A tu per tu, che quest'oggi ha ospitato mister Bepi Pillon che, tra le altre, ha parlato anche del campionato di Serie B, che con ieri ha visto il via della 22ª giornata.
Questo, il pensiero del tecnico in merito alla stagione cadetta: "Venezia e Monza sono le squadre che mi piacciono di più. Il Venezia è molto forte, ma anche il Frosinone se la giocherà fino alla fine. Il Palermo se recupera qualche punto può dire la sua. La Samp continua ad arrancare? Effettivamente non riesce a venire fuori da questa situazione. Mi aspettavo molto di più da una squadra così. Se non sei dentro fai fatica”.
Per completezza di informazione, riportiamo quella che è la classifica:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 41*
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20*
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14
*una gara in più