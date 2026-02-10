TMW Radio Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Bepi Pillon, che ha parlato di quello che sta accadendo in Serie C quando è prossima al via la 26ª giornata.

Il tutto, cominciando dal Girone A: "Che il Vicenza potesse ambire alla prima posizione era ovvio fin dall'inizio, perché l’allenatore che hanno preso e il mercato che hanno fatto son stati chiari indizi: sono anche un po’ di anni che lottano per la B, credo sia arrivato il momento giusto. L'unica formazione che può dargli fastidio è l'Union Brescia, ma la distanza è notevole. La Triestina? Una società così non merita assolutamente una penalizzazione del genere, merita qualcosa di molto più importante. Lo stadio è bellissimo. Nessuno si aspettava una cosa del genere, è stata davvero inaspettata".

Parlando invece del Girone B: "La classifica sta rispecchiando un po’ quelle che erano le idee iniziali degli allenatori, con l’Arezzo come squadra di riferimento e con un vantaggio importante sul Ravenna. C’è un progetto che funziona, anche sulle strutture e sul nuovo stadio. Pensavo che l’Ascoli potesse fare qualcosa in più, ma resta una squadra da tenere d’occhio: non molla mai. Io ho allenato lì, so cosa significa quell’ambiente quando c’è entusiasmo. L’Arezzo ha un grande vantaggio, ma non deve assolutamente mollare".

Infine sul Girone C: "Testa a testa tra Benevento e Catania? È vero, e ci sono anche altre realtà con budget importanti. I playoff, secondo me, quest’anno saranno bellissimi, con tante squadre di livello. Sarà uno spettacolo".