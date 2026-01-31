…con Bepi Pillon

“Per il Napoli la sconfitta per 3-0 contro la Juve è un brutto colpo. Ma quando ti mancano tanti calciatori è normale avere qualche problema”. Così a TuttoMercatoWeb.com Bepi Pillon.

Come vede l’arrivo di Giovane?

“Presto per giudicarlo, ma a Verona ha fatto bene. Napoli è un’altra cosa per la pressione dei tifosi, l’importanza della società e tante altre cose”.

Lucca invece ha deluso.

“Pensavo che potesse fare molto di più. A Udine aveva fatto bene, ha caratteristiche importanti e dopo l’infortunio di Lukaku poteva sfruttare meglio le sue occasioni”.

Che mercato si aspetta da qui a lunedì?

“La Juve ha bisogno di alcuni ritocchi di qualità per ambire alle prime posizioni e vincere il campionato. E a Napoli credo che Conte sì aspetti qualche colpo”

L’Inter ha ipotecato lo Scudetto?

“Nove punti di vantaggio sul Napoli, come cinque sul Milan sono tanti. Il campionato è lungo, tutto può succedere. Non direi che lo Scudetto è già in cassaforte, ma l’Inter è in grande forma”.

E la B mister?

“Venezia e Monza sono le squadre che mi piacciono di più. Il Venezia è molto forte. Anche il Frosinone se la giocherà fino alla fine. Il Palermo se recupera qualche punto può dire la sua”.

Continua ad arrancare la Samp…

“Non riesce a venire fuori da questa situazione. Mi aspettavo molto di più da una squadra così. Se non sei dentro fai fatica”.