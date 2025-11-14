Qual. Mondiali, Gruppo G: k.o. pesante per la Finlandia, prima vittoria per Malta
Un gol del centrocampista Jake Grech permette a Malta di cogliere un successo prestigioso sul campo della Finlandia. Il giocatore del Floriana decide il match dell'Helsinki Olympic Stadium, regalando alla squadra di Emilio De Leo la prima vittoria in questo girone di qualificazione, la seconda in nove partite per l'ex vice di Sinisa Mihajlovic dopo quella in amichevole contro San Marino.
Con questo risultato, la Polonia è sicura del secondo posto, mentre per la Finlandia (61' per Pohjanpalo) non ci sono più speranze di raggiungere i playoff. Malta invece scavalca la Lituania e non è più ultima in classifica.
Gruppo G
Finlandia - Malta 0-1: 82' Grech
Polonia - Olanda
Classifica
Olanda 16
Polonia 13
Finlandia 10
Malta 5
Lituania 3
