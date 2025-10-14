Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quel Palermo-Modena che preoccupa i rosanero e fa sorridere i gialloblù

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Oggi alle 09:35
Redazione Footstats

Scontro diretto che potrebbe già valere una fetta di Serie A fra compagini che nel massimo torneo sono già state avversarie per 2 volte: nel 1948-1949 fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0; nel 1962-1963 terminò con un altro segno X, stavolta per 2-2 (Borjesson, Pagliari, Sereni, Bettini i bomber).
Ammontano a 25 i precedenti Palermo-Modena di campionato. La contabilità di questi match racconta di 14 successi rosanero, 9 pari, 2 vittorie gialloblù, 39 gol marcati dai siciliani, 17 reti fatte dagli emiliani.
Padroni di casa in serie OK dal 4-0 del 1971-1972. Da allora, infatti, ecco 9 affermazioni del Palermo e 2 match chiusi senza vincitori.
Per rintracciare un segno 2 in schedina dobbiamo andare al 1970-1971, 0-1 con Spelta man of the match! Curiosità, quello appena ricordato è il solo, fino a oggi, Palermo-Modena all’ottavo turno di Serie B (anche se andò in scena nel mese di novembre).
Chiudiamo questa carrellata sul passato ricordando che dalle ultime 3 sfide sono piovute la bellezza di 15 marcature. Terminò 5-2 nel 2022-2023, 4-2 nel 2023-2024, 2-0 (Brunori e Le Douaron) nel 2024-2025.
Situazione in classifica.
Palermo con 15 punti (4V – 3X – 0P con 9GF e 3GS), di cui 8 alla Favorita-Barbera (2V – 2X – 0P con 4GF e 1GS). Non subisce KO dallo scorso 17 maggio, 0-1 rimediato dalla Juve Stabia nei play-off. Mentre fra le mura di casa l’ultimo stop è del primo maggio, 1-2 col Sudtirol (dopo 3V – 3X con 7GF e 2GS). Modena a quota 17 (5V – 2X – 0P con 13GF e 3GS), 7 colti lontano dal Braglia (2V – 1X – 0P con 5GF e 1GS). L’ultima sconfitta è del 13 maggio, 0-1 subito dal Cesena. Mentre in trasferta il più recente stop risale al 4 maggio, 1-2 dalla Carrarese.
Perché seguire con attenzione Palermo-Modena?
Perché sono le ultime due imbattute della cadetteria; hanno le migliori difese in assoluto e parziali casa/fuori; svettano per clean sheet totalizzati; infine… Il capocannoniere Gliozzi non ha mai battuto in B il Palermo (3X – 3P), mentre Pohjanpalo non ha mai perso col Modena (2V – 2X).
Senza scordare che nel 2022-2023 l’attaccante finlandese rifilò ai Canarini un poker di reti fra i minuti 32 e 79.

TUTTI I PRECEDENTI A PALERMO (SERIE A E SERIE B)*
25 incontri disputati
14 vittorie Palermo
9 pareggi
2 vittorie Modena
39 gol fatti Palermo
17 gol fatti Modena

LA PRIMA SFIDA A PALERMO IN CAMPIONATO
Palermo-Modena 0-0, 4° giornata 1936/1937

L’ULTIMA SFIDA A PALERMO IN CAMPIONATO
Palermo-Modena 2-0, 21° giornata 2024/2025

* Compresa la gara poi annullata della stagione 1942/1943.

© Riproduzione riservata
