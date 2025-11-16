Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Davide Dionigi, l'architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare

Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:49
Davide Dionigi si sta confermando come il vero e proprio 'Architetto dei Miracoli' sulla panchina della Reggiana. Dopo la straordinaria salvezza eroica dell'anno scorso, ottenuta in extremis e con un calendario proibitivo, il tecnico reggiano sta guidando la squadra a risultati ancora più impressionanti in questa stagione.

Dopo 12 giornate, la Reggiana staziona meritatamente all'ottavo posto, in piena zona playoff. Questo risultato assume i contorni dell'impresa se si considera la lunga lista di infortuni che ha falcidiato la rosa fin dall'inizio del campionato.
Uomini chiave come Reinhart, Quaranta, Rozzio, Girma, Magnani e Gondo sono stati costretti a saltare diverse partite, lasciando Dionigi con opzioni limitate.
Nonostante l'emergenza, il mister è riuscito a mantenere alta la coesione e l'ambizione del gruppo.
Il cammino attuale è la prova lampante del suo capolavoro di gestione emotiva e tecnica. Dionigi ha trasformato le difficoltà in un manifesto di spirito di sacrificio e appartenenza, dimostrando che l'unione e la mentalità granitica possono superare anche le assenze più pesanti.

